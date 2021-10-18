محمد بن مسعود - الدمام - الصحفي المصري.. يحدد بالاسماء هؤلاء من خذل العبدية في مارب

حدد الصحفي عبدالرحمن المصري في منشور على حائطه بالفيسبوك من خذل العبدية في مارب شرق البلاد.

وقال المصري بصفتي شاهد على العصر و بالميدان اشهد لله انني لم المس اي اهتمام او انهم بذلوا جهدا لفك الحصار عن العبدية.

قد يهمك ايضاً

واشار ان من خذل العبدية هم سلطان العرادة و المقدشي و رئيس الوزراء و رئيس الجمهورية و نائبه و التحالف العربي.

وافاد بل كانوا متخاذلين و ثقتنا بالله وحده لا شريك له .

