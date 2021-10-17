اخبار الخليج – الكاظم: البحرين نجحت في حملة التوعية بالسكلر بفضل قيادة تحتضن أبنائها ومجتمع يسكن أوجاعهم

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن سلسلة من المشاركات الدولية التي تمثل فيها جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر مملكة البحرين في اللقاءات والمؤتمرات الدولية حول السكلر؛ شارك الأمين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر الاستاذ زكريا ابراهيم الكاظم في ندوة مع شخصيتين من أهم الشخصيات المؤثرة في نجيريا في التوعية بمرض فقر الدم المنجلي (السكلر) وذلك للحديث عن التوعية الشاملة لمواجهة السكلر، وعرض البحرين انموذجاً عملياً في وعي المجتمع أولاً والشراكة مع الوزارة في رفع مستوى الخدمات والأبحاث المتعلقة بالمرض.

وفي بداية اللقاء تحدثت السيدتين عن صعوبة العمل مع مجتمع نيجيريا المنشغل بتوفير الغذاء لسد وإحتياجاته للتوسع في نطاق التعليم والصحة، حيث بينتا إن هذه العوامل الرئيسية تمثل صعوبة في بناء مفهوم عن المرض أو وعياً مجتمعيًا أو إيماناً بالعمل التطوعي.

وفق بداية حديثه شكر الأمين العام للجمعية الناشطتين مارينا اوسوبا وهي مدير مؤسسة لا روتش للقيادة، واجيموتوكان حفصة وهي مربية ومحاربة سكلر، واستضافة من الشابتين تويين اديسولا ومورين نواتشي. من نيجيريا على اختيارهم تجربة البحرين للتوعية عن السكلر، وبين الكاظم العوامل الرئيسية لنجاح الجمعية في التوعية، بان البحرين وبفضل من الله وقيادتها الحكيمة نجحت في توفير المقومات الرئيسية للعمل التطوعي بشكل عام، فعندما يعرف جمهورك ماهو المنتج وحينما يعرف العاملون معك ماهو المنتج يكون من السهل عليك ان تبقي نفسك مشغولاً في تطوير المنتج ولا يشوبك التشويش من بقية التحديات.

ووضع الكاظم إن جمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر تقدم ثلاث منتجات رئيسة وهي الوعي، المسؤولية، الامل ، وتستهدف بذلك: المريض، مقدم الرعاية، صانع القرار، صانعي السياسات وواضعي التشريعات، صناع الدواء، المدارس البحثية، الجمعيات الصديقة، كما وركزت على أطراف لهم تأثير مباشر وغير مباشر في التوعية، وهم: الاسرة، قادة المجتمع، المؤسسات الدينية، المؤسسات الاقتصادية والامن.

وأكد الأمين العام للجمعية إن السر في نجاح البحرين كنموذج للتوعية المجتمعية هو: قيادة تسمع لشعبها وشعب يحتظن اوجاع ابناءه ويتعاطف معه، مع وجود جمعية رصينة موثوقة في عملها وحديثها، ومن خلال هذه الأضلاع الثلاثة استطاعت البحرين أن تحجز لنفسها مكانة دولية وأن تكون إحدى الدول التي تمنح الخبرات للآخرين.

واختتم الاستاذ زكريا الكاظم حديثة في الندوة بتأكيد على أهم نجاحات التوعية بالمرض ورفع جودة العلاج، بأن البحرين استطاعت ان تقفز بمتوسط العمر الى 65 خلال 5 سنوات، وأن تخفض نسبة الوفيات بالمرض إلى 62%، وتخفض نسبة المواليد بالمرض إلى أكثر من 98% خلال عقد من الزمن، وأكد على أن البحرين استطاعت الحفاظ على مواردها من خلال زيادة صحة مواطنيها وهذا يمنح درس بأن تجربتنا أثبتت أن الاستثمار في صناعة العافية تجلب الكثير من الرخاء الاقتصادي للمجتمعات.