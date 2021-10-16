خسائر فادحة لميلشيا الحوثي.. “التحالف” درع وسيف المدنيين في “العبدية” باليمن

محمد بن مسعود - الدمام - ضربات قوية خلفت خسائر فادحة وعشرات القتلى بين صفوف ميشليا الحوثي وجهتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية للميلشيا المدعومة من إيران، في مديرية العبدية بمحافظة مأرب شرقي البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وتدور معارك عنيفة على أطراف المديرية بين قوات الجيش الوطنية والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيات الحوثي من جهة أخرى بالتزامن مع إسناد جوي من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتمكنت القوات الحكومية من كسر هجوم حوثي شنته المليشيات الحوثية على المديرية وسقوط ضحايا من الجانبين إلا أن خسائر المليشيات كانت كبيرة.

– تدمير 15 آلية عسكرية وقتل 400 عنصر إرهابي

الأحد، أعلن التحالف عن نجاح عملياته الجوية وعلى مدى 18 يوما من إيقاف اقتحام الحوثيين مديرية العبدية في محافظة مأرب، كما تم تنفيذ 118 استهدافاً لحماية المدنيين في العبدية خلال الـ 96 ساعة الماضية، وأسفرت عن تدمير 15 آلية عسكرية، كما خلفت العمليات الجوية خسائر بشرية في صفوف المليشيات الإرهابية تجاوزت مقتل الـ 400 عنصر إرهابي.

– تدمير 15 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي

والإثنين، تمكنت العمليات الجوية للتحالف من إيقاف على مدى 18 يوما اقتحام الحوثيين لمنطقة العبدية في اليمن”، كما نفذت 118 استهدافا لحماية المواطنين اليمنيين بالعبدية، تدمير 15 آلية عسكرية لمليشيات الحوثي ومقتل نحو 400 عنصر إرهابي.

مقتل نحو على 300 مسلّح من الحوثيين خلال الـ24 ساعة

وتمكن التحالف العربي، يوم الثلاثاء، من مقتل نحو على 300 مسلّح من الحوثيين خلال الـ24 ساعة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان له: “استهدفنا تسع آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا”، مؤكدًا تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية العبدية.

– تدمير زورقين حوثيين مفخخين.. مقتل 108 من الميليشيات

والأربعاء تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن، من تدمير زورقين مفخخين يتبعان الميليشيات الحوثية وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

كما أعلن تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية بمأرب خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفًا أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها، مؤكداً التزامه “بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين”.

*مقتل 150 عنصراً إرهابيا وتدمير 11 آلية عسكرية

كما ألحق التحالف العربي يوم الخميس بجماعة “أنصار الله” اليمنية خسائر كبيرة، من خلال تنفيذ 36 عملية استهداف لعتاد وعناصر ميليشيا الحوثي في مديرية العَبدية، وأسفرت عن تدمير 11 آلية عسكرية، وتجاوزت الخسائر البشرية 150 عنصراً إرهابيا”.

يذكر أن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، كانت قد كشفت في وقت سابق، عن تسجيل 2451 جريمة وانتهاك وتضرر بشري ومادي تعرض لها السكان المدنيين والممتلكات العامة والخاصة في المديرية المحاصرة خلال الفترة من 23 سبتمبر الماضي وحتى 13 أكتوبر الجاري.

وقالت الشبكة في تقرير وزعته على وسائل الإعلام، إن أكثر من 35 ألف نسمة، مديرية العبدية يعانون من حصار خانق تفرضه ميليشيا الحوثي الانقلابية، وأن المديرية تشهد مأساة إنسانية ومعيشية، وتعاني من فقدان العديد من الخدمات الطبية، وتدهور الحالة الإنسانية المعيشية.