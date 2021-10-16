«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، السبت، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة إلى 44.48 مليونا.

وقالت وزارة الصحة، إن من بين الجرعات المعطاة، 23.86 مليون جرعة أولى، و20.6 مليون جرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.68 مليون شخص.

ودعت وزارة الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا، للمساهمة في الوقاية من المتحورات، حاثةً على المسارعة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" أو تطبيق "توكلنا" للحصول على لقاح كورونا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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