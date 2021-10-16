مواطن يعمل بـ«الدهانات» يكشف متوسط دخله الشهري وسبب إخفاء هويته في البداية

الرياض - محمد عبدالله - أبدى الشاب مشاري أبو عقيل، اعتزازه بالعمل «فني دهانات» كون تلك المهنة مصدر الدخل الوحيد له، بعد أن بدأ مهنته هاويا ووصل بها لدرجة الاحتراف.

وأضاف مشاري لبرنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، تلقيت 12 عرضا وظيفيا خلال 15 يوما ورفضتهم، منوها بجودة الأرباح في مجال الدهانات.

وواصل: كانت بداية عملي في محل دهانات منطقة تبوك، لمدة 7 أشهر تعلمت خلالها البيع والشراء وآلية التنفيذ وتعلمت التطبيق مع موقع «يوتيوب»، وبدأت العمل من دون إخبار عملائي بأني سعودي «ليس خجلا من المهنة»؛ ولكن لعدم وجود ثقة في ذلك الوقت في عمل الشباب السعوديين بمجال الدهانات.

واستكمل، كان ظن الناس بأن الشاب السعودي ليس محل ثقة بأعمال الدهان والكهراء والسباكة، وحينما أعلنت أنني سعودي وجدت دعما من كل مناطق المملكة، وفوجئت بسكان مدن المملكة كلهم يريدون عملي لصالحهم.

وتابع: وجدت معوقات من العمالة الأجنبية، بينما وصلني كل الدعم من الشباب السعودي، وأصبحت مهنتي التي أمضيت فيها 5 سنوات مصدر دخلي الرئيسي ويتراوح دخلي من 5 إلى 15 ألف ريال، مشيرا إلى استعداده لتدريب شباب المملكة على تلك المهنة.

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