الفوزان: مواقع التواصل محايدة.. ويجب وضع أنظمة تحمي المجتمع من مخاطرها

الرياض - محمد عبدالله - قال الكاتب والإعلامي د. عبدالله الفوزان إن مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن مواقع تقنية محايدة، ويجب وجود أنظمة وقوانين تحمي المجتمع من مخاطرها المحتملة.

وأضاف الفوزان، لقناة "الإخبارية": "لا يجب أن نلوم وسائل التواصل الاجتماعين فهي عبارة عن تقنية ووجدت لتسهيل حياة الإنسان، وكل مجتمع له عاداته وتقاليده وأعرافه ودينه وثقافته ولذلك يجب توعية الجيل الجديد بكيفية استخدام هذه التقنية".

وقال إن هناك من يستخدم هذه المواقع بما يرفع الرأس لأنهم يقدمون محتوى جيد ينفع الناس وينفعهم عند الله سبحانه وتعالى".

وتابع الفوزان، على الإنسان أن يحكم ضميره وعقله، ويسأل نفسه ماذا أقول وماذا سيرى أو يسمع الناس من خلالي؟ لأن الخطورة تكمن بأن هناك أناس يستخدمون هذه الوسائل بأسلوب مقزز وأسلوب ينافي القيم وأسلوب يستفز المشاعر الجمعية ويسيء لمنظومة قيمنا بشكل أو بآخر.

وقال "لذلك اليوم لا بد أن يكون هناك خطوة شاملة للتوعية ولا نستهين بالحديث عن توعية الناس من خلال الأسرة والمدرسة والمسجد ووسائل الإعلام وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، وكذلك يجب وجود أنظمة وقوانين تحمي المجتمع والنشء من مخاطر هذه المواقع".

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