بالفيديو.. أخصائي: لا يوجد تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية

الرياض - محمد عبدالله - قال الدكتور عليان آل عليان، أخصائي طب الأطفال، وطبيب زمالة الأمراض المعدية، إنَّه لا يوجد أي تعارض بين أخذ لقاحي كورونا والإنفلونزا الموسمية.

وأضاف الدكتور عليان لبرنامج «يا هلا» المذاع على روتانا خليجية، أنَّ هناك شركات تعمل حاليًا على إضافة لقاح الانفلونزا إلى الجرعة التنشيطية للقاح كورنا، وخلال السنوات القادمة سيكون لقاح الإنفلونزا الموسمية مضافًا له الجرعة التنشيطية لكورونا.

وأشار إلى أنَّ أكثر الفئات المعرَّضة لمضاعفات الإنفلونزا الموسمية هم: كبار السن، والحوامل، والأطفال، وأصحاب الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري، وأصحاب الأمراض التنفسية.

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