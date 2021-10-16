الحيزان عن طقس السبت: بين معتدل ومائل للحرارة ورياح نشطة على عدة مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقّع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان، أن يكون الطقس -وسط النهار- بين معتدل ومائل للحرارة على معظم المناطق، وحارًا في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وقال الحيزان –عبر تويتر- إن الرياح متوسطة بشكل عام تنشط بعد الظهيرة على شمال المنطقة الشرقية والرياض والغربية وشرق وغرب المرتفعات.

وأشار إلى غطاء سحابي متوسط يتشكل بعد الظهيرة جنوب منطقة تبوك وشمال وشمال غرب منطقة المدينة المنورة، وتوقعات محتملة بأمطار متفرقة وخفيفة على مرتفعات جازان.

اقرأ أيضا:

تنبيهات الأرصاد: 4 مناطق تشهد رياحًا وأتربة ورؤية متدنية.. السبت