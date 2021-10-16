حساب المواطن يحدد خطوات تحديث الحالة الاجتماعية

الرياض - محمد عبدالله - حدد برنامج حساب المواطن خطوات تغيير الحالة الاجتماعية، مشيرًا إلى ألية إضافة تابع، ردًّا على استفسارات المواطنين.

وأوضح حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات يمكن للمستفيد التوجه الى البوابة الإلكترونية والدخول على حسابه وتحديث الحالة الاجتماعية من خلال «تفاصيل الطلب- بيانات عامة».

فيما أكد برنامج حساب المواطن أنه يمكن إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية «تفاصيل الطلب - بيانات التابعين» وإضافة التابعين، ثم الضغط على (إضافة) ثم (حفظ)».

طلبات الاعتراض على الدفعة 47

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 47، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرنامج قدم 1.9 مليار ريال لـ 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

كما صرف برنامج حساب المواطن خلال الدفعة 47، نحو 23 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة، كما أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن البرنامج صرف نحو 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر.

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