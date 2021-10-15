وداعاً لآلام الركب.. طالبة سعودية تبتكر «وسادة هيدروليكية»

الرياض - محمد عبدالله - ابتكرت طالبة كلية العلوم الطبيعية بجامعة جدة، "سجى الغامدي" وسادة هيدروليكية سهلة التنقل لمساعدة كبار السن الذين يعانون من آلام الركب أثناء الوقوف، وكذلك للمساعدة في حل مشكلة الوقوف لمن يعاون من آلام الركب بشكل تدريجي.

وشاركت الغامدي الابتكار وحصدت المركز الثاني على مستوى جامعة الملك عبدالعزيز والمركز الأول على مستوى جامعة جدة 2018م.

وقالت الغامدي، لـ"الإخبارية"، إن فكرة الوسادة الهيدروليكية، هي عبارة عن وسادة تساعد على الوقوف تدريجيا بشكل صحي وسليم دون الشعور بألم مزودة بجهاز مساج خاص بالركب للمساعدة على تقليل الألم وتوفير أقصى سبل الراحة".

وعن أهداف الابتكار قالت إن الوسادة الهيدروليكية تدعم هدفين الأول والرئيسي التقليل من الألم الناتج عن مشاكل الركب، والهدف الثاني عدم حاجة المريض إلى المساعدة ودعمه للاعتماد على نفسه.

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