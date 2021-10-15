استشاري: عودة الحياة الطبيعية مرتبط كليًّا بهذا الإجراء

الرياض - محمد عبدالله - قال د. نزار باهبري، استشاري الأمراض المعدية، إن التطعيم بلقاح كورونا أكد فاعليته وثقة المجتمع فيه، وبالتالي وصلنا إلى مرحلة تخفيف الإجراءات الاحترازية تمهيدًا للعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأضاف "باهبري"، في تصريحات لـ"العربية"، أن عودة الحياة الطبيعية تعتمد بالأساس على نسبة من تلقوا لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن البعض يدقق في أرقام المصابين يوميًا وهذا خطأ، لأن المهم هو نسبة من يحتاج لدخول العناية المركزة وليس عدد الإصابات.

وتابع: "طول ما الأشخاص أصيبوا بكورونا وجلسوا في منازلهم تستمر الحياة بصورة عادية تمامًا طالما أنهم محصنون، ولكن على العكس مع عدم التحصين باللقاح مع زيادة انتشار كورونا تزيد أعداد من يحتاجون لدخول العناية المركزة".

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