«الحصيني»: غدا أول الوسم.. أهم مواسم الأمطار

الرياض - محمد عبدالله - قال الخبير والباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز بن محمد الحصيني إن يوم غد السبت الموافق 1443/3/10هـ ، أول أيام الوسم وما قبله.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "بواكير الوسم تنتظره العرب على أحر من الجمر، أيامه 52 يومًا، مع اعتبار العشرين يومًا من المربعانية منه".

وتابع "إنه موسم جميل في اسمه وسحابه ومطره وجوه ونباته يوازي شهرته سهيل اليماني، و"الوسم"من أهم مواسم الأمطار عند سكان الجزيرة العربية".

وتابع أن الوسم هو النوء الذي يحل بعد سهيل ويأتي بعده المربعانية، ليس نجمًا إنما هو صفة اتصفت بها مجموعة الأيام التي تهطل فيها الأمطار ونجومه أربعة "العواء والسماك والغفر الزبانا"، وسمي بذلك لأنه يسم الأرض بالاخضرار وسيوله تجرح الأرض فيترك فيها وسومًا من قوة سيوله إذا ما قدر الله فيه أمطارًا.

وعن خصائص الوسم قال الحصيني: "فيه تنبت الأعشاب المتنوعة والجميلة التي تصلح للرعي، ويتتبع العرب فيه أخبار الأمطار وذلك لأهمية ذلك عندهم خاصةً أهل المواشي والحلالة وتنبت فيه الكمأة، إذا ما قدر الله فيه أمطار وبارك فيها، فيه زيادة ساعات الليل على حساب النهار وفيه تتغير حركة السحب من الغرب إلى الشرق بعد أن كانت تتحرك من الشرق إلى الغرب، وفيه تبدأ المنخفضات بالتأثير على المملكة والخليج، والأجواء فيه نهارًا في ثلثه الأول تميل للاعتدال، والثاني يكون معتدلًا، وآخره يبرد".

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