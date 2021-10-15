هل يمكن شراء سيارة مع وجود مخالفات على المشتري؟.. المرور يوضح

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور مدى إمكانية شراء سيارة مع وجود مخالفات مرورية على المشتري، لافتة إلى آلية الاستعلام والاعتراض على المخالفات المرورية.

وأكد المرور السعودي عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يلزم خلو سجل المالك الجديد من المخالفات، ردًّا على استفسار أحد المواطنين حول إمكانية شراء سيارة مع وجود مخالفات على المشتري.

وكان المرور السعودي قد حدد آليتي الاستعلام والاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية، موضحة طريقة الاعتراض عليها.

وأكد المرور السعودي أن الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر أبشر يكون من خلال خلال التسجيل على موقع وزارة الداخلية، ثم اختيار خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية، ثم ستظهر شاشة عليها اختيار أبشر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وأضاف المرور السعودي: اضغط على خانة الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة، وستظهر شاشة أخرى تحتوي على بعض البيانات المطلوب إدخالها، وهى تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية والرقم المرئي، وستظهر المخالفات.

الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية

فيما أوضحت منصة أبشر طريقة الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية والتي تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة عليهم أو على أحد أفراد الأسرة.

وأكدت منصة أبشر على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه يمكن الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية من خلال الدخول لحساب المستخدم في أبشر ثم اختيار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم «الاستعلام الشامل عن المخالفات المرورية».

الاعتراض على المخالفات المرورية

وأوضح المرور السعودي أن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية تتمثل في الدخول لحساب المستخدم في أبشر أولًا، ثم اختيار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدها اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

ووفقًا للمرور السعودي، فإنه يمكن الاعتراض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويمكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسجلة من قبل نظام ساهر فقط.

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