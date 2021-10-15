خليفة المريسي يتصدر بطولة البحرين الثالثة للجولف

محمد بن مسعود - الدمام - أقيمت صباح أمس الخميس 14 أكتوبر الجولة الأولى لبطولة البحرين الثالثة للهواة على ملاعب النادي الملكي للجولف في الرفاع فيوز بمشاركة واسعة ضمت 100 لاعب هاوٍ يمثلون أندية الجولف في مملكة البحرين وأندية مجلس التعاون الخليجي والتي يشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام سنويًا في نسختها الثالثة ولأول مرة تقام من ثلاث جولات مما يؤهل اللاعبين لليوم الختامي بالحصول على التصنيف الدولي، وهذا من أهم أسباب الإقبال المنقطع النظير من المشاركين في التسجيل لهذه البطولة. وقد كانت منافسات اليوم الأول قوية حيث تنافس اللاعبون للحصول على أقل عدد من النقاط في هذا الدور التمهيدي من أجل تحقيق المراكز المتقدمة، إذ يأتي تنظيم هذه البطولة من قبل الاتحاد البحريني للجولف من أجل إبراز المواهب الشابة التي ممكن تطويرها والارتقاء بمستوياتهم الفنية لرفد المنتخبات الوطنية التي تمثل المملكة في المحافل الإقليمية والدولية.

هذا وقد أسفرت نتائج الجولة الأولى عن تصدر اللاعب خليفة المريسي بعد أن جمع 69 نقطة، وجاء في المركز الثاني اللاعب فيغو سورينسن إذ جمع 72 نقطة، وحل في المركز الثالث اللاعب محمد النعيمي حيث جمع 73 نقطة، وفي المركز الرابع جاء اللاعب سلطان الحكم وجمع 74 نقطة، وفي المركز الخامس حل اللاعب فهد الحكم وجمع 75 نقطة.

هذا وتقام الجولة الثانية في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الجمعة وتستمر حتى الساعة الثانية ظهرًا، والدعوة عامة للجمهور الكريم لحضور فعاليات البطولة على ملاعب النادي الملكي للجولف.