رئيس مجلس الشورى: ميليشيات الحوثي مصرَّة على الخيار العسكري ورفض مبادرات السلام

الرياض - محمد عبدالله - أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، أن موقف المملكة لا يزال ثابتًا في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، واستمرار الجهود على الصعيدين الإقليمي والدولي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة في اليمن، وفقًا للمرجعيات الثلاث، مما يتيح لشعبه استشراف مستقبل يسود فيه الأمن والاستقرار والتنمية.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى خطورة استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية في رهانها على الخيارات العسكرية للسيطرة على المزيد من الأراضي في اليمن، ورفضها للحلول السلمية ومبادرات السلام.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عبدالله آل الشيخ، الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفه المملكة عبر الاتصال المرئي.

وأضاف رئيس الشورى أن المملكة تشدد على موقفها الثابت تجاه جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، ودعم التعاون لحظرها ومنع انتشارها.

وشدد على أن المملكة تؤكد حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت والسيادي على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى).

وأوضح أن القضية الفلسطينية تظل قضية محورية للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وفي مقدمة اهتماماتهما.

وأضاف أن المملكة تستضيف (منتدى مبادرة السعودية الخضراء) و (قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر) في شهر أكتوبر القادم، انطلاقاً من دورها الريادي في مواجهة أزمات المناخ ، ودعم جهود المجتمع الدولي لمعالجة التحديات الرئيسة للبيئة.

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