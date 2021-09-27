تبني مبادرة ولي العهد حول الشرق الأوسط الأخضر «خليجيًا»

الرياض - محمد عبدالله - وافق اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على تبني مبادرة الشرق الأوسط الاخضر، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتصبح الموضوع الخليجي المشترك خلال دورة الاجتماع.

وذكر مجلس الشورى –عبر تويتر- أن الاجتماع وافق على تبني موضوع «السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواجهة تداعيات التغير المناخي» ليصبح الموضوع الخليجي المشترك خلال دورة الاجتماع، بناءً على مقترح مجلس الشورى السعودي، الذى أشاد به رؤساء المجالس، وانسجاما مع ما أعلنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق.

كما وافق الاجتماع على تكليف الامانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لضمان استمرار الزيارات المتبادلة مع البرلمان الأوروبي،،وتكليف مجلس دولة الرئاسة بالتنسيق لعقد اجتماع بين المجالس والبرلمان الأوروبي عبر الاتصال المرئي أو على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي.

ووافق- أيضًا- على تكليف الأمانة العامة لمجلس التعاون بالتنسيق مع مجلس دولة الرئاسة لعقد الاجتماع الثالث للجنة البرلمانية الخليجية -الأوروبية.

جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ، الاجتماع الدوري الخامس عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستضيفه المملكة عبر الاتصال المرئي.

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