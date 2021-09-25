القوات البرية السعودية تطور أداءها بمناورات التمرين الرباعي

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ويأتي تنفيذ مثل هذه التمارين في إطار رؤية تطوير وزارة الدفاع والخطة التدريبية التي تنتهجها القوات البرية الملكية السعودية لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية، وذلك ضمن البرامج التدريبية السنوية التي يتم تنفيذها مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي يحرص على تنظيمها وإعدادها وتنفيذها تحقيقا للأهداف الوطنية المرسومة، ولتبادل الخبرات العسكرية والمهارات القتالية المختلفة.
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