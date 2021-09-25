شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تدرس أداء وزارتي الطاقة والصناعة وتشجيع الاستثمار المباشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة - إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، التقريرين السنويين لوزارتي الطاقة والصناعة والثروة المعدنية للعام 1441/1442هـ، ومشروع لمذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وتضمن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عددا من المحاور حول ما ورد في التقريرين عن أداء الوزارتين خلال العام المالي، تمهيدا لإعداد اللجنة لرأيها المتضمن توصياتها والرفع بها للمجلس.

وفي شأن الطاقة بحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية التنسيق لاستكمال متطلبات اعتماد الهيكل التنظيمي بما يتناسب مع المهام والمسؤوليات المنوطة بالوزارة في ضوء المتغيرات والمستجدات خلال الفترات الماضية، وتطوير مؤشرات أداء لمنظومة الطاقة وإدراجها في تقاريرها المستقبلية وقياس المنجز منها سنويا، لضمان قياس فاعلية المخرجات وأثرها الاجتماعي والاقتصادي على التنمية الوطنية.

وناقش أعضاء اللجنة إمكانية إجراء الوزارة دراسة بحثية تبين أثر منتجات الطاقة على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى دراسة القيمة المضافة الناتجة عن سلسلة الإمدادات، نظرا لأهمية الدراسات والأبحاث في هذه المنظومة.

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، بحثت اللجنة أهمية إيجاد تنسيق بين الوزارة والأطراف ذات العلاقة لتقديم الدعم المباشر في تسعير المواد الخام المستعملة في المصانع والمعامل من طاقة ومواد أولية للصناعات التحويلية والتي تعتمد على المخرجات المحلية للصناعات الأساسية والتعدينية على نحو يعزز قيام تلك الصناعات.

كما درست اللجنة رأيها حيال إمكانية تبنى الوزارة لآليات من شأنها تشجيع قيام الصناعات المساندة مثل سبك وقولبة المعادن والصناعات المرتبطة بها، علاوة على تكثيف الجهود لتنمية قطاع الصادرات من الصناعات الوطنية وتقديم محفزات إضافية جاذبة تستهدف تصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وذلك باستثمار أفضل الممارسات العالمية لتحقيق تميز قطاع الصناعة في المملكة.

موضوعات استعرضتها اللجنة:

