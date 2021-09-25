شكرا لقرائتكم خبر مسابقة «تحدي» تشعل التنافس بين الطلبة لتعزيز معارفهم بتاريخ الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت وزارة التعليم بالشراكة مع «تيتكو» لتقنيات التعليم مسابقة «تحدي»، التي نفذت بالتزامن مع اليوم الوطني 91 للمملكة، لطلاب وطالبات التعليم العام.

وقال وكيل الوزارة للتعليم العام الدكتور محمد المقبل، «إن المسابقة تهدف إلى تعزيز ثقافة الطلاب والطالبات بتاريخ المملكة، وترسيخ القيم الوطنية لديهم، وإثراء روح التنافس بينهم»، مشيرا إلى أنه جرى إطلاق المسابقة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث شهدت الساعات الأولى من الإعلان عنها؛ تسجيل أكثر من 150 ألف متسابق ومتسابقة.

وأضاف المقبل أنه روعي في المسابقة أن تكون ممتعة وسهلة الوصول، وذلك بتقديمها الكترونيا، من خلال تطبيق تفاعلي يقدم مادة علمية وثقافية بطابع تنافسي ويحقق المشاركة مع المتسابقين.

وأشار إلى أن مسابقات الطلبة الإثرائية في اليوم الوطني السعودي تعكس اهتمام وزارة التعليم بتعزيز الشخصية السعودية، وتنمية معارفها ومهاراتها، والتأثير في سلوكها الإيجابي للمشاركة في تنمية الوطن.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لتقنيات التعليم «تيتكو» المهندس عبدالله التميمي، أن الشركة تعمل بالتعاون مع وزارة التعليم بشكل مستمر على تنفيذ المسابقات الإثرائية، وتحفيز الطلاب والطالبات للمشاركة في البرامج الداعمة لتعزيز الشخصية السعودية بقيمها وسلوكها، واعتزازها بوطنها وقيادتها وتاريخها المجيد، مشيرا إلى استخدام المسابقة لتطبيقات تقنية تدعم مسار منتجات التعليم بالترفيه، وتسهم في التعرف على الأهداف التي أقيمت من أجلها.

وتستمر المسابقة لمدة 5 أيام، ويعلن 10 فائزين يوميا بجوائز مالية من خلال تطبيق «تحدي» التفاعلي، حيث يمكن للطلبة المشاركة في المسابقة الالكترونية من خلال تحميل التطبيق المخصص.