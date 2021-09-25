شكرا لقرائتكم خبر «دار الفرص».. حملة للكشف عن قصص نجاح الموهوبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت جامعة الأعمال والتكنولوجيا ممثلة في كلية الإعلان، حملة وطنية للكشف عن قصص نجاح ملهمة للموهوبين والمتميزين، بالتزامن مع اليوم الوطني 91، بهدف تسليط الضوء على الموهوبين السعوديين والمقيمين.

وتستهدف حملة «دار الفرص» كل من حصل على فرصة وحولها إلى قصة نجاح، واستطاع أن يتحول إلى عنصر فعال في مسيرة البناء التي يعيشها الوطن، وتشمل العلماء والأطباء والمهندسين والطيارين والمضيفات والطهاة والمتميزين في جميع المجالات.

وتسعى كلية الإعلان إلى ترسيخ فن الإعلان بوصفه أحد الفنون المهمة في سوق العمل، كما تسعى لتعزيز الهوية ومفهوم التصميم، والتواصل الابتكاري، والسرد الالكتروني للمحتوى القصصي للعلامات التجارية.