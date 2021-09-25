«دار الفرص».. حملة للكشف عن قصص نجاح الموهوبين

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وتستهدف حملة «دار الفرص» كل من حصل على فرصة وحولها إلى قصة نجاح، واستطاع أن يتحول إلى عنصر فعال في مسيرة البناء التي يعيشها الوطن، وتشمل العلماء والأطباء والمهندسين والطيارين والمضيفات والطهاة والمتميزين في جميع المجالات.
وتسعى كلية الإعلان إلى ترسيخ فن الإعلان بوصفه أحد الفنون المهمة في سوق العمل، كما تسعى لتعزيز الهوية ومفهوم التصميم، والتواصل الابتكاري، والسرد الالكتروني للمحتوى القصصي للعلامات التجارية.
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