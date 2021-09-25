مستشار قانوني يطالب بمعاقبة المتحرَّش بها إذا خرجت للأماكن العامة بملابس غير مناسبة

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار القانوني د.خالد آل الشوافة إنه لا يمكن أن نحد من جانب التحرش إذا كان هناك انفلات من الجانب النسائي.

وقال لـ"برنامج سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "كيف نعاقب المتحرش ونترك عقاب من تحرش بها وهي تخرج للأماكن العامة بملابس غير مناسبة".

وتابع إذا أردت أن أطبق نظام التحرش بتفاصيله والعقوبات على الشخص المتحرش لا بد أن أضع ضوابط لخروج المتحرَّش بها في المرافق العامة.

وقال لا يصح أن أرى شبابا يتحرشون ابمرأة كأنها تقول للناس تحرشوا بي وبذلك أعاقب هذا الشاب وأترك هذه الفتاة.

يذكر أن شرطة منطقة مكة المكرمة، أعلنت اليوم السبت، القبض على مقيم مصري في العقد الرابع من العمر، لارتكابه جريمة التحرش بالنساء في عدد من الأماكن العامة بمحافظة جدة وتوثيق ذلك.

وقالت شرطة مكة، في بيان صادر عنها، إنه تم إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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