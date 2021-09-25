الطائف : القبض على مواطن تحرش بفتاة في مكان عام



أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطن في العقد الثاني من العمر، ارتكب جريمة التحرش بفتاة في أحد الأماكن العامة، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

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