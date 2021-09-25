، الرائد والفيصلي يختتمان تحضيراتهما لموقعة اليوم في جولة "هي لنا دار" ،

محمد بن مسعود - الدمام - اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الرائد مساء أمس الجمعة استعداداته لمواجهة فريق الفيصلي اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (جولة هي لنا دار).

وبدأت التمارين بالإطالات، بعدها تمارين لياقية وتكتيكية مختلفة، كانت بحضور رئيس النادي فهد المطوع. وبعد نهاية التمرين غادر الفريق مقر معسكره الإعدادي للمباراة.

وفي المقابل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي مساء أمس تحضيراته لمواجهة الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

انطلقت التدريبات بتمارين بدنية متنوعة، ثم فرض المدير الفني السيد باولو تراميزاني تمارين تكتيكية عبر محطات عدة قبل أن يُجري مناورة، عمد من خلالها إلى تطبيق الاستراتيجية التي سيخوض بها اللقاء.

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