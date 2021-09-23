، طبيب روسي يكشف عن 4 أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية ،

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أشار الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر ميسنيكوف، عبر قناة "روسيا 1"، إلى وجود 4 أعراض، قد تسهم في اقتراب الإصابة بجلطة دماغية، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلا، أدرج الطبيب في هذه القائمة (الأعراض) ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر في الدم.
وتابع: "العادات السيئة: التدخين، وتناول جرعات كبيرة من الكحول"، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية. لافتًا إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد يؤثر أيضًا بطريقة سلبية.
وأردف: "إذا كان موجودًا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة".
في الوقت نفسه، حث "ميسنيكوف" على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية؛ إذ يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.
طبيب روسي يكشف عن 4 أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-23
أشار الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر ميسنيكوف، عبر قناة "روسيا 1"، إلى وجود 4 أعراض، قد تسهم في اقتراب الإصابة بجلطة دماغية، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلا، أدرج الطبيب في هذه القائمة (الأعراض) ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر في الدم.
وتابع: "العادات السيئة: التدخين، وتناول جرعات كبيرة من الكحول"، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية. لافتًا إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد يؤثر أيضًا بطريقة سلبية.
وأردف: "إذا كان موجودًا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة".
في الوقت نفسه، حث "ميسنيكوف" على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية؛ إذ يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.
23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
01:16 AM
نصح بإجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة
أشار الطبيب، المقدم التلفزيوني الروسي ألكسندر ميسنيكوف، عبر قناة "روسيا 1"، إلى وجود 4 أعراض، قد تسهم في اقتراب الإصابة بجلطة دماغية، وفق "سبوتنيك".
وتفصيلا، أدرج الطبيب في هذه القائمة (الأعراض) ارتفاع نسبة الكولسترول والسكر في الدم.
وتابع: "العادات السيئة: التدخين، وتناول جرعات كبيرة من الكحول"، قد تساعد في اقتراب السكتة الدماغية. لافتًا إلى أن تناول بعض الأدوية الهرمونية قد يؤثر أيضًا بطريقة سلبية.
وأردف: "إذا كان موجودًا أي من المقدمات المؤدية إلى الإصابة بالسكتة الدماغية فيجب إجراء الموجات فوق الصوتية للشرايين السباتية للتحقق من وجود خثرة".
في الوقت نفسه، حث "ميسنيكوف" على عدم إجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للرأس لمنع السكتة الدماغية؛ إذ يتم تنفيذ هذا الإجراء لتشخيص السكتة الدماغية المكتملة بالفعل.
، طبيب روسي يكشف عن 4 أعراض تشير إلى اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية ،
المصدر : الخليج 365
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