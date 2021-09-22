، الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق حملته الوطنية الرياضية.. احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ91 ،

محمد بن مسعود - الدمام - قطع 2030 خطوة للفوز بجوائز مميزة

يشارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 بفخر واعتزاز من خلال وسم الحملة #مجتمع_سعودي_رياضي وذلك من خلال تشجيع كافة أفراد المجتمع في المملكة على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة مليء بالنشاط والحيوية.

عمل الاتحاد السعودي للرياضة للجميع على نشر فيديو رئيس يقوم بإبراز أفراد من المجتمع وعدة رياضيين بهدف تسليط الضوء على الرياضة المجتمعية، حيث أكد الاتحاد أن الرياضة تبدأ من المجتمع للتشجيع على جعل الرياضة جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياة الجميع.

وتتوحد برامج وفعاليات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع التي تقود الاحتفال باليوم الوطني تحت الوسم #مجتمع_سعودي_رياضي، وذلك تقديرا للمجتمع السعودي. وسيمثل هذا الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي لاتحاد الرياضة للجميع مكان لكافة أفراد المجتمع لمشاركة يومياتهم الصحية وتمارينهم الرياضية.

وبهذه المناسبة، صرح الأمير خالد بن الوليد بن طلال، رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، قائلاً: "إن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي كافة بالذكرى الـ91 لليوم الوطني. لا يسعنا بهذه المناسبة إلا أن نتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد والشعب السعودي على الإنجازات التي شكلت وطننا العظيم. حيث إن الرياضة والصحة إحدى الركائز الأساسية لازدهار المملكة حيث سنحتفل باليوم الوطني من خلال سرد قصص فخر الوطن بالرياضة وكيف أن مجتمعنا وضع النشاط البدني جزءًا من نمط حياته".

كما أن المبادرات الحالية للاتحاد استضافت بدورها أنشطة خاصة بمناسبة اليوم الوطني. حيث أطلقت النسخة الوطنية الخاصة لمبادرة "معا نتحرك" الافتراضية للمشي والجري والتي ستقام من تاريخ 20 سبتمبر ولغاية 29 سبتمبر لمختلف المدن في المملكة. وسيحصل المشاركون في التحدي على ميدالية خاصة باليوم الوطني شهادة لاجتياز للتحدي احتفالاً بهذا اليوم.

هذا واستمر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في استضافة التحديات الرياضية في مجمع النخيل مول التابع للمراكز العربية في مدينة الرياض. حيث سيقام تحدٍ خاص باليوم الوطني في مضمار المشي الخاص بالاتحاد في النخيل مول عبر تطبيق الرياضة للجميع. ويتطلب من المشاركين في التحدي، قطع 2030 خطوة للفوز بجوائز مميزة.

كما تعاون الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مع الاتحاد السعودي للدرّاجات ومؤسسة مسك الخيرية لإطلاق مسيرة الدراجات تمتد لمسافة 15 كلم في تاريخ 23 سبتمبر احتفالاً باليوم الوطني السعودي الـ91 في كلاً من الرياض، والخبر، وجدة.

يعد اليوم الوطني السعودي الـ91 مناسبة مهمة في جهود الاتحاد السعودي للرياضة للجميع المستمرة لخلق مجتمع سعودي أكثر صحة ونشاطاً. كما أنه يمثل دعما لجهود الاتحاد في تحقيق مستهدفات برنامج "جودة الحياة" ضمن رؤية المملكة 2030 بهدف زيادة عدد الأفراد الذين يمارسون النشاط البدني بشكل منتظم في المملكة إلى 40% بحلول 2030. وإن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع بدوره يسهم في تحقيق هذا الهدف عن طريق تنظيم الفعاليات الرياضية وتفعيل الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، ونشر الحملات الإبداعية والتوعوية التي من شأنها زيادة التقارب بين المجتمع عن طريق الرياضة وحث الأفراد على الحركة.