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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لحضور القمة الافتراضية، التي سيقيمها نظيره الأمريكي جو بايدن، الأربعاء المقبل؛ بهدف دحر جائحة كورونا.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن مستوى المشاركة سيتحدد من خلال القنوات الدبلوماسية"، وفقاً لـ"تاس".
وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يهدف إلى توحيد الرؤى وتشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد كورونا، وتحسين العلاجات المضادة لهذا الفيروس.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 05:44 PM
مستوى المشاركة يحدد دبلوماسياً"بوتين" يقاطع قمة "بايدن" لمكافحة "كورونا"
أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لحضور القمة الافتراضية، التي سيقيمها نظيره الأمريكي جو بايدن، الأربعاء المقبل؛ بهدف دحر جائحة كورونا.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن مستوى المشاركة سيتحدد من خلال القنوات الدبلوماسية"، وفقاً لـ"تاس".
وأعلن البيت الأبيض أن الاجتماع المقرر عقده على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ يهدف إلى توحيد الرؤى وتشجيع عدد أكبر من الدول على بذل المزيد من الجهد لتطعيم شعوبها ضد كورونا، وتحسين العلاجات المضادة لهذا الفيروس.
، "بوتين" يقاطع قمة "بايدن" لمكافحة "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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