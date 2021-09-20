، المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
يتصاعد القلق بين الأفغانيات المتعلمات اللاتي يخشين مستقبلاً غير واضح المعالم؛ بعدما أغلقت حكومة طالبان الجديدة أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل أو التعليم.
ورغم تأكيد "طالبان" أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً، مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، تفرض الحركة قيوداً مشددة على حرية النساء بعد شهر على استيلائها على مقاليد الحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصباً رفيع المستوى في وزارة الخارجية: "كأنني بحكم الميتة، فقد كنت مسؤولة عن قسم بكامله، وكانت الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعاً وظائفنا"، وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.
من جانبه، ذكر رئيس البلدية الموقت في العاصمة كابول، أن أي وظائف في البلدية تشغلها حالياً نساء سيتولاها رجال.
وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدرسة الثانوية من دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.
وألغت "طالبان" على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعملصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20
يتصاعد القلق بين الأفغانيات المتعلمات اللاتي يخشين مستقبلاً غير واضح المعالم؛ بعدما أغلقت حكومة طالبان الجديدة أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل أو التعليم.
ورغم تأكيد "طالبان" أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً، مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، تفرض الحركة قيوداً مشددة على حرية النساء بعد شهر على استيلائها على مقاليد الحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصباً رفيع المستوى في وزارة الخارجية: "كأنني بحكم الميتة، فقد كنت مسؤولة عن قسم بكامله، وكانت الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعاً وظائفنا"، وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.
من جانبه، ذكر رئيس البلدية الموقت في العاصمة كابول، أن أي وظائف في البلدية تشغلها حالياً نساء سيتولاها رجال.
وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدرسة الثانوية من دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.
وألغت "طالبان" على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
04:26 PM
الحركة فرضت قيوداً مشددة على النساء بعد استيلائها على الحكم
يتصاعد القلق بين الأفغانيات المتعلمات اللاتي يخشين مستقبلاً غير واضح المعالم؛ بعدما أغلقت حكومة طالبان الجديدة أمام ملايين النساء والفتيات أبواب العمل أو التعليم.
ورغم تأكيد "طالبان" أنها ستحكم بشكل أكثر اعتدالاً، مقارنة بفترة حكمها البلاد بين عامي 1996-2001، تفرض الحركة قيوداً مشددة على حرية النساء بعد شهر على استيلائها على مقاليد الحكم، وفقاً لـ"فرانس 24".
وقالت امرأة طُردت من عملها بعدما كانت تتولى منصباً رفيع المستوى في وزارة الخارجية: "كأنني بحكم الميتة، فقد كنت مسؤولة عن قسم بكامله، وكانت الكثير من النساء يعملن معي.. الآن خسرنا جميعاً وظائفنا"، وطلبت عدم الكشف عن هويتها خشية رد انتقامي.
من جانبه، ذكر رئيس البلدية الموقت في العاصمة كابول، أن أي وظائف في البلدية تشغلها حالياً نساء سيتولاها رجال.
وأمرت وزارة التعليم نهاية الأسبوع الماضي، المدرسين والطلاب الذكور بالعودة إلى المدرسة الثانوية من دون أن تأتي على ذكر ملايين المعلمات والتلميذات.
وألغت "طالبان" على ما يبدو، وزارة شؤون المرأة التابعة للحكومة السابقة واستبدلتها بوزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في خطوة تذكر بتشددها خلال فترة حكمها الأولى.
، المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر المستقبل غامض.. قلق الأفغانيات يتصاعد بعد إلغاء "طالبان" التعليم والعمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.