شكرا لمتابعة خبر عن إنشاء مركز وطني لتمويل التأمين الطبي المجاني للمواطنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تستعد 12 شركة متخصصة لتنفيذ مشروع تأسيس البنية التحتية لمركز بيانات برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الذي تعكف وزارة الصحة على إنشائه، في إطار خطة تنفيذ التأمين الطبي المجاني بنسبة 100% على المواطنين وفق مراحل معينة

وتعكف الوزارة على إنشاء جهة وطنية لدفع تكاليف الرعاية الصحية (مركز التأمين الصحي الوطني) من خلال وزارة المالية عبر تفعيل الشراء الإستراتيجي للخدمة، وستتعاقد هذه الجهة مع التجمعات الصحية لتقديم رعاية مجانية بجودة عالية مقابل ميزانية مبنية على الاحتياجات، حيث سيتمتع المواطن بتأمين طبي شامل (مجاناً) على كل الأمراض بنسبة 100%.

وتعمل الوزارة على إنشاء مركز التأمين الصحي الوطني باعتباره الجهة الوحيدة التي تدفع تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين بما يتناسب مع أفضل الممارسات الدولية، وسيتم السماح بتقسيم واضح ومنظّم بين مقدم الرعاية والممول، مما يمكّن الأخير من التركيز فقط على دفع القيمة مقابل الخدمة وجودة الرعاية مع استمرار مجانية العلاج للمواطنين.

و سيتلقى المركز تمويلًا من وزارة المالية لتلبية احتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية وإنشاء حزمة مزايا تستند بصورة قوية على براهين تؤكد الفعالية السريرية وفعالية التكلفة، كما سيمول المركز التجمعات الصحية بحسب الاحتياجات بناءً على معادلة حسابية وطنية دقيقة.