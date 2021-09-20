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بالفيديو.. قانوني يكشف الحيل التي يلجأ إليها بعض المشاهير للكسب المادي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار القانوني، متعب العريفي، أن بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي يلجأون للأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.

وقال العريفي خلال حديثه على قناة الإخبارية، إن استفزاز المشاهير لمتابعهم لم يكن موجود في السابق ولكنه انتشر الآن وربما بسبب قلة الإعلانات لديهم صاروا يتكسبون من ظهور متابعيهم.

وأضاف أن المشاهير يعرفون الأنطمة لذلك يستخدمون تلك الأساليب الاستفزازية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المتابع ذكي ولم وعدم الانسياق وراء المشاهير.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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