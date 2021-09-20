شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قانوني يكشف الحيل التي يلجأ إليها بعض المشاهير للكسب المادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المستشار القانوني، متعب العريفي، أن بعض المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي يلجأون للأساليب الاستفزازية لمتابعيهم من أجل التكسب المادي.

وقال العريفي خلال حديثه على قناة الإخبارية، إن استفزاز المشاهير لمتابعهم لم يكن موجود في السابق ولكنه انتشر الآن وربما بسبب قلة الإعلانات لديهم صاروا يتكسبون من ظهور متابعيهم.

وأضاف أن المشاهير يعرفون الأنطمة لذلك يستخدمون تلك الأساليب الاستفزازية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المتابع ذكي ولم وعدم الانسياق وراء المشاهير.