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منطقة مكة تواصل تصدر إصابات كورونا بـ15 حالة

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الرياض - محمد عبدالله - واصلت منطقة مكة المكرمة تصدر إصابات فيروس ، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 15 إصابة جديدة، من إجمالي 63 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 13 حالة، والشرقية 7 حالات، والمدينة المنورة والقصيم ونجران 5 حالات لكل منها، وعسير وجازان وحائل 3 حالات لكل منها، وتبوك والجوف والباحة والحدود الشمالية حالة إصابة واحدة فقط لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و71 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر ان احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من ، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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