منطقة مكة تواصل تصدر إصابات كورونا بـ15 حالة

الرياض - محمد عبدالله - واصلت منطقة مكة المكرمة تصدر إصابات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 15 إصابة جديدة، من إجمالي 63 حالة وفقًا لبيانات وزارة الصحة.

وجاءت منطقة الرياض في المرتبة التالية مسجلة 13 حالة، والشرقية 7 حالات، والمدينة المنورة والقصيم ونجران 5 حالات لكل منها، وعسير وجازان وحائل 3 حالات لكل منها، وتبوك والجوف والباحة والحدود الشمالية حالة إصابة واحدة فقط لكل منها.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و71 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يذكر ان السعودية احتلت المركز الثاني عالميًّا، وفقًا لمؤشر «نيكاي» الياباني للتعافي من فيروس كورونا المستجد، من حيث إدارة العدوى وإطلاق اللقاحات وعودة الأنشطة.

ويأتي هذا التصنيف العالمي بالتزامن مع عدد جرعات اللقاح المعطاة في المملكة، والتي بلغت نحو 40 مليون جرعة حسب بيانات السلطات الصحية.

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