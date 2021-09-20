محمد بن مسعود - الدمام - أكدت أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.

وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة. 20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443 03:46 PM أكدت أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة "الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" "الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" دعت وزارة الصحة إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا. وقالت الوزارة عبر متحدثها الرسمي: استكمل التحصين حرصًا على سلامتك وسلامة الجميع من حولك.

وأشارت "الصحة" إلى أن المواعيد متاحة حاليًا في جميع المراكز بمناطق المملكة. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تشدّد على ضرورة أخذ الجرعة الثانية من لقاح "كورونا" ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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