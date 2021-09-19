شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي في مصر اليوم الأحد.. تعرف عليه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 19 سبتمبر/أيلول 2021، في البنك المركزي والبنوك التجارية.



وسجل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وتكرر السعر نفسه في بنك مصر (ثاني أكبر بنك في مصر).

وفي البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) استقر سعر الريال السعودي عند 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

ويأتي استقرار الريال السعودي بينما أعلنت حكومة بريطانيا بالأمس عن تسهيلات جديدة في قواعد السفر الدولي، تضمنت رفع مصر و7 دول من قائمتها الحمراء الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتعتزم بريطانيا تخفيف متطلبات الاختبار للوافدين المُلقحين بالكامل إلى إنجلترا من الدول الثماني، الذين لن يضطروا بعد الآن إلى إجراء اختبار كوفيد-19 (PCR) قبل السفر، ولكنهم يظلون في حاجة إلى اختبار بعد الهبوط.

وتستفيد مصر من القرار على وجه الخصوص في تزايد جاذبيتها كوجهة للسياح الانجليز، مما ينعكس في النهاية على احتياطياتها الأجنبية.

والخميس الماضي، أبقى البنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة السابعة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.

وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 9.25% وسعر الفائدة على الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 8.25%.

وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي تثبت فيها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة منذ أن خفضت أسعار الفائدة إجمالا بواقع 400 نقطة أساس في 2020 (4%) في الوقت الذي ضربت فيه جائحة كوفيد-19 البلاد.

والأربعاء الماضي، قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت 13.2% سنويا لتسجل مستوى قياسيا عند 31.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2021.

وبلغت التحويلات من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران الماضيين نحو 8.1 مليار دولار ارتفاعا من 6.2 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2020.

وتواصل احتياطات مصر من النقد الأجنبي رحلة الصعود، للشهر الخامس عشر على التوالي، متجاوزة العقبات التي خلفتها جائحة كورونا.

وبقي سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري عند 15.66 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

وبقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري لدى البنك المركزي المصري عند 18.41 جنيه للشراء و18.53 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار الأمس.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني لدى البنك المركزي المصري عند 21.65 جنيه للشراء و21.79 جنيه للبيع.

وبقي متوسط سعر الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري عند 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي المصري 51.98 جنيه للشراء و52.44 جنيه للبيع.