شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خبيرة ألمانية: منحوتات "جمال الجوف" لا مثيل لها في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

أعربت الخبيرة في معهد ماكس بلانك الألماني للعلوم والتاريخ البشري ماريا غوانين، عن إعجابها بمنحوتات "جمال الجوف" والتي اكتشفت عام 2018 وقدرت بعمر أقل من الحقيقي.

وقالت الخبيرة لقناة " العربية " الأماكن السعودية أثرية جدا بالصخور فهذه المنحوتات عميقة جدا حيث أنها ثلاثية الأبعاد، وتبدو وكأنها جمال خارجة من صخر.

وأضافت : كمية الجهد المبذول في الموقع لم نشاهده في أي شكل مجسم من قبل، فهي لا مثيل لها في العالم.

وكان فريق من العلماء قد نجح في توثيق تاريخ موقع الجِمال الأثري بمحافظة الجوف حيث قدّر فريق فرنسي سعودي أن المنحوتات بالموقع تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، ويقارب تاريخها 8 آلاف عام.