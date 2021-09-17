شكرا لمتابعة خبر عن " الصحة ": المناعة بعد اللقاح تتفوق عن التي تتشكل بعد الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الصحة، أنه يكتسب جسم الإنسان مناعة بعد تلقيه لقاح كورونا ، تتفوق عن تلك المناعة التي تتشكل بعد الإصابة بالفيروس في مختلف النواحي.

وأوضحت الصحة، أنه يمنع التطعيم باللقاح غالبًا حدوث المرض الشديد، ويخفض احتمال الإصابة بالمرض ومضاعفاته طويلة الأمد، وذلك أثناء المرض، كما تقل درجة استجابة الجهاز المناعي ضد الفيروس عند كبار السن والمصابين بالأمراض وممن يستخدمون أدوية تؤثر على الجهاز المناعي، لذا التطعيم يحفز ويستحث الأجسام المناعية الفعالة ضد الفيروس.

وقالت أنه قد تستمر المناعة إلى 8 أشهر على الأقل بعد استكمال الجرعات، وقد تحتاج بعض الفئات إلى جرعة تنشيطية بعد استكمال الجرعات الأولية، ويعطي استكمال اللقاحات المعتمدة مناعة كافية ضد المحتويات الموجودة حاليا.

أما بعد الإصابة فقد ترتفع احتمالية الأعراض وتستدعي التنويم، كما تزيد احتمالية المضاعفات طويلة الأمد وسرعة نقل العدوى إلى الآخرين، وذلك أثناء المرض، كما تختلف الاستجابة من شخص لآخر، وتؤثر على أعضاء ووظائف الجسم وقد تسبب المضاعفات الطويلة الأمد، وتختلف مدة المناعة المكتسبة من شخص لآخر مع مرور الوقت.

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا تمنع الإصابة الخفيفة من الإصابة مرة أخرى بالعدوى، بالإضافة إلى أن الإصابة بسلالة معينة غالبا لا تحمي من الإصابة بسلالة مختلفة.