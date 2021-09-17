- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.أسعار النفط
استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-09-17
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
01:46 AM
سجل خام برنت 75.67 دولارًا للبرميل
استقرت أسعار النفط اليوم بعد أن سجلت أمس أعلى مستوى لها منذ عدة أسابيع، مع انحسار خطر إعصار نيكولاس على إنتاج الخام الأمريكي في خليج المكسيك.
وسجل خام برنت ارتفاعًا بواقع 21 سنتًا أو 0.3 بالمائة عند 75.67 دولارًا للبرميل.
وأغلق غرب تكساس الوسيط الأمريكي دون تغيير عند 72.61 دولارًا للبرميل بعد أن صعد إلى أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس الماضى.
، استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر استقرار أسعار النفط مع تراجع خطر العاصفة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.