المرور يوضح إجراءات إصدار رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين والمقيمين

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي إجراءات وشروط ومتطلبات إصدار رخصة قيادة دراجة نارية للمواطنين السعوديين ولغير السعوديين من المقيمين.

وأوضح المرور السعودي، في تغريدة شاركها عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أن يجرى تنفيذ حملة ميدانية بمختلف مناطق المملكة لضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور.

المرور يحدد متطلبات إصدار رخصة دراجة نارية

وأوضحت إدارة المرور السعودي أنه لإصدار رخصة قيادة دراجة نارية سواء للمواطن السعودي أو المقيم، يجب أن تتوافر في طالب الترخيص الشروط والمتطلبات التالية وتتمثل في التالي:

- أن يكون المتقدم 16 عاماً فما فوق.

- استكمال بيانات النموذج.

- إحضار 4 صور شمسية مقاس 4×6 سم.

- إحضار صورة من البطاقة الشخصية للسعوديين.

- إحضار صورة الإقامة والجواز لغير السعوديين.

- إحضار إذن خطي من ولي الأمر.

- تسديد الرسوم المقررة.

- إحضار شهادة حسن سيرة وسلوك من جهة رسمية.

- إحضار تعريف مصدق.

- إحضار ملف لحفظ الأوراق.

كما بينّت الإدارة العامة للمرور السعودي الاشتراطات والمتطلبات اللازمة من أجل تجديد رخصة قيادة دراجة نارية أو بدل تالف/فاقد للمواطنين السعوديين أو المقيمين وتتمثل في التالي:

- استكمال بيانات النموذج.

- إحضار صورتين شمسيتين مقاس 4×6 سم.

- إحضار صورة بطاقة الأحوال للسعوديين.

- إحضار تعريف مصدق.

- دفع الرسوم المقررة.

- إحضار ملف لحفظ الأوراق.

- إحضار صورة من الإقامة والجواز لغير السعوديين.

- إرفاق الرخصة التالفة في حال استخراج بدل تالف.

- تعميم من الشرطة في حال السرقة.

الإعلان بإحدى الصحف المحلية في حالة الفقدان.

رسوم إجراءات المرور للدراجات النارية

وحددت الإدارة العامة للمرور السعودي، رسوم كافة الإجراءات والخدمات المرورية الخاصة بتراخيص سير الدراجات النارية الآلية وهي كالتالي:

100 ريال - رسم الرخصة السنوي.

100 ريال - رسم التجديد السنوي.

100 ريال - رسم التالف والمفقود.

150 ريال - رسم التالف والمفقود.

كما بينّت الإدارة العامة للمرور السعودي، رسوم إصدار رخص القيادة الدراجات النارية الآلية وهي كالتالي:

20 ريالًا - رسم الرخصة السنوي.

20 ريالًا - رسم التجديد السنوي.

100 ريال - رسم التالف والمفقود.

وأوضح المرور السعودي رسوم اللوحات الخاصة بالدراجات النارية الآلية وهي كالتالي:

100 ريال - رسم الرخصة السنوي.

100 ريال - رسم التجديد السنوي.

اقرأ أيضًا :

المرور يوضح شروط تجديد الرخصة المنتهية من 10 سنوات.. والرسوم المقررة

«المرور» يوضح مصير مبالغ السداد بعد قبول الاعتراض على المخالفات