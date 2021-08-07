الجمارك: لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجة النارية

الرياض - محمد عبدالله - كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن شروط استيراد الدراجات النارية إذا كانت أقل من 15 سي سي أو أكثر من 150 سي سي، مشيرة إلى أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيرادها.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التابع للهيئة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «إجراءات استيراد الدراجة النارية إذا كانت أقل من 150cc تحتاج لفاتورة وشهادة منشأ، وإذا كانت أكثر من 150cc تحتاج لشهادة تصدير ومطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية».

وأشارت الهيئة إلى أنه لا يُسمح بدخول الدراجة النارية بدون رقم هيكل، كما أنه لا يشترط سنة صنع معينة لاستيراد الدراجات النارية.

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