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أطلق الدفاع المدني تنبيهاً متقدماً بين من خلاله بأن 12 محافظة بجازان ستشهد اليوم الجمعة أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تشمل كلاً من الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وابوعريش وصامطة وضمد وفيفا وهروب وأحد المسارحة وصبيا.
وتفصيلاً، قال المدني من خلال صفحته على "تويتر" بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم كشف فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، أبوعريش، صامطة، ضمد، فيفا، هروب، أحد المسارحة، صبيا) حتى الساعة 8 مساءً.
وبيّن مركز الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة سيكون نشاط الرياح وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، والسيول.الدفاع المدني المركز الوطني للأرصاد مدني جازان حالة الطقس جازان أمطار الأرصاد سيول
06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 01:59 AM
"الأرصاد" نبه بنشاط للرياح وتدن بمدى الرؤية وتساقط للبرد وسيول"مدني جازان" يحذر من أمطار غزيرة تشهدها 12 محافظة بالمنطقة
أطلق الدفاع المدني تنبيهاً متقدماً بين من خلاله بأن 12 محافظة بجازان ستشهد اليوم الجمعة أمطاراً من غزيرة إلى متوسطة تشمل كلاً من الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وابوعريش وصامطة وضمد وفيفا وهروب وأحد المسارحة وصبيا.
وتفصيلاً، قال المدني من خلال صفحته على "تويتر" بناء على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد في تنبيه متقدم كشف فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل (الحرث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، أبوعريش، صامطة، ضمد، فيفا، هروب، أحد المسارحة، صبيا) حتى الساعة 8 مساءً.
وبيّن مركز الأرصاد أن التأثيرات المصاحبة سيكون نشاط الرياح وتدنياً في مدى الرؤية وتساقطاً للبرد، والسيول.
، "مدني جازان" يحذر من أمطار غزيرة تشهدها 12 محافظة بالمنطقة ،
المصدر : الخليج 365
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