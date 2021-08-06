شكرا لمتابعة خبر عن أمير القصيم يوجه يإيقاف 5 فعاليات ومهرجانات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد المحسن (صدى):

وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم، بإيقاف خمس فعاليات ومهرجانات مقامة بالمنطقة مخالفة.

وجاء ذلك بناء على ما ورد من الجهات المعنية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية والبروتوكولات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا .

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة القصيم أحمد بن عبد الله الحصين ، بأن توجيه أمير القصيم يأتي حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما أشار إلى أن الفعاليات المقفلة نفذت بمدينة بريدة ومحافظتي عنيزة والرس ومركز الخبراء ، مؤكداً أن توجيه سموه نص على أنه لاتهاون مع من لايلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.