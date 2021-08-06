جدة : إزالة مواقع مخالفة بمخطط معارض الجوهرة

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية المهندس أحمد بن سراج الشافعي أن الفرق الميدانية وقفت على إزالة مباني مخالفة عبارة عن مكاتب للخدمات والتعقيب حيث تمت أعمال الإزالة بعد استكمال الإجراءات النظامية، بمساندة الجهات الأمنية.
وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الاجراءات النظامية للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الاجراءات اللازمة حيالها .
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