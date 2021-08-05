الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين على ماجستير الاعتدال برئاسة الحرمين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، المقابلات الشخصية لمنسوبيها ومنسوباتها المتقدمين على برنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال، والتي تمت من خلال ثلاث لجان يترأسها وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، الأولى بمكة المكرمة في مكتبة الحرم المكي الشريف للرجال، والثانية بمقر وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والثالثة اللجنة النسائية.

استقبال الطلبات:

وذكر وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية أن اللجنة استقبلت طلبات منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة وفرزها، ثم ترشيح الطلبات المنطبقة عليها شروط البرنامج للمقابلات الشخصية ليتم بعد ذلك، اعتماد قبول المؤهلين علميًا ومهنياً.

وأكد الزهراني أن البرنامج يأتي ضمن عدة برامج علمية تقدمها الرئاسة لتطوير كوادرها البشرية من خلال حصولهم على برامج التعليم العالي (الماجستير، والدكتوراه) من خلال الجامعات الوطنية والعالمية، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لقاصدي وزوار الحرمين الشريفين من خلال كفاءة وطنية مؤهلة علمياً وحاصلة على أعلى الدرجات العلمية.

توجيهات السديس:

وقال الزهراني إن هذه البرامج تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

الجدير بالذكر أن اللجنة ضمت في عضويتها الوكيل المساعد لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي الدكتور أحمد الشويعر، والوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية الشيخ بدر الفريح، ومدير عام إدارة الموارد البشرية زيد بن حميد.



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