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معادن تربح نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-05

معادن تربح نحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 45.1%

متابعات الخليج 365 - الرياض

حققت شركة التعدين العربية “معادن” أرباح بعد الزكاة والضريبة، بنحو 1.1 مليار ريال في الربع الثاني من 2021، مقارنة بخسائر نحو 434.15 مليون ريال في الربع الثاني من 2020.

أرباح الشركة: 

وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 45.1% في الربع الثاني من 2021، مقارنة بأرباح نحو 761.15 مليون ريال في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان على موقع السوق المالية (تداول) إن التحول للربحية في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي يعود إلى الزيادة في متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا المعادن الصناعية، بالرغم من انخفاض الكميات المباعة من الذهب والأمونيا والألومينا.

مشاريع مشتركة: 

وأضافت معادن، أنه يعود أيضاً إلى الزيادة في صافي الربح العائد لحصة “معادن” في المشاريع المشتركة والزيادة في الإيرادات الأخرى، بالرغم من انخفاض الدخل من ودائع لأجل.

وتحولت الشركة إلى تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة، نحو 1.86 مليار ريال في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بخسائر نحو 787.4 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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