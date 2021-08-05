تدمير مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط السعودية

محمد الفلاح - الخميس 5 أغسطس 2021

أعلن التحالف العربي، الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.



وأوضح التحالف، في بيان، أنه تم "إفشال جميع المحاولات العبثية المستهدفة للمدنيين".

ولفت إلى أن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وتستمر المليشيا الانقلابية في استهداف المدنيين بالسعودية عبر الصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.