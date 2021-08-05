استشاري: سببان وراء ارتفاع إصابات «كورونا» الحرجة بالمملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري الأمراض المعدية الدكتور علي آل سويدان، إن ارتفاع عدد حالات الإصابة الحرجة بفيروس كوورنا، يعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وارتداء الكمامة.

وأضاف بمداخلة لقناة «الإخبارية»، أن أكثر أسباب ارتفاع الحالات الحرجة تعود إلى المناسبات الاجتماعية والأعراس.

وحول إصابة من تلقوا لقاح كورونا بالفيروس، قال: إن الإصابة بتلك الحالة تكون أخف كثيرًا خلافًا لمن أصيبوا بالفيروس من دون الحصول على اللقاح.

وأشار إلى أن إقبال كبار السن على اللقاح أقل من المأمول، متوقعًا زيادة عددهم الفترة المقبلة.