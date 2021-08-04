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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الاختصاصي سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتكليف موفق ضيف الله الروقي مديرًا لمستشفى المحاني العام.
ويعد "الروقي" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله.
وعبّر "الروقي" عن عميق شكره وتقديره لمدير صحة الطائف على هذه الثقة، راجيًا من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 11:32 PM"الروقي" مديرًا لمستشفى المحاني العام
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الاختصاصي سعيد بن جابر القحطاني، قرارًا بتكليف موفق ضيف الله الروقي مديرًا لمستشفى المحاني العام.
ويعد "الروقي" من الكفاءات المتميزة في مجال عمله.
وعبّر "الروقي" عن عميق شكره وتقديره لمدير صحة الطائف على هذه الثقة، راجيًا من الله أن يكون عند حسن ظن الجميع.
، "الروقي" مديرًا لمستشفى المحاني العام ،
المصدر : الخليج 365
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