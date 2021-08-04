، "الإرياني": هجمات إيران على ناقلات النفط تمثل خطرًا جديًّا على الأمن الدولي ،

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قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأربعاء: "إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية تؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق"، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح "الإرياني" أن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيَّرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرًا جديًّا على الأمن والسلم الدوليَّين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي.
وحذّر وزير الإعلام اليمني من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي؛ لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمُّل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 11:33 PM
حذَّر من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية لتهديد الملاحة بالبحر الأحمر"الإرياني": هجمات إيران على ناقلات النفط تمثل خطرًا جديًّا على الأمن الدولي
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الأربعاء: "إن الهجمات التي يشنها النظام الإيراني وميليشياته الطائفية في المنطقة على خطوط الملاحة الدولية تؤكد أن العالم إزاء نظام إرهابي مارق"، وفق "العربية نت".
وتفصيلاً، أوضح "الإرياني" أن أنشطة وسياسات النظام الإيراني العدوانية، واستهدافه ناقلات النفط والسفن التجارية بالمسيَّرات والألغام البحرية والقرصنة، باتت تمثل خطرًا جديًّا على الأمن والسلم الدوليَّين، بحسب ما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي شنت منذ انقلابها مئات الهجمات الإرهابية التي طالت بشكل عشوائي ناقلات النفط والسفن التجارية بإيعاز وتخطيط وتسليح إيراني، وزرعت المئات من الألغام البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، في استهداف غير مسبوق لخطوط الملاحة الدولية وحركة التجارة وأمن الطاقة العالمي.
وحذّر وزير الإعلام اليمني من دفع النظام الإيراني بميليشياته الطائفية في المنطقة، وعلى رأسها ميليشيا الحوثي؛ لاستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية، وتهديد خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بهدف تصعيد وتوسيع رقعة أنشطتها الإرهابية.
كما طالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بتحمُّل مسؤوليتهم القانونية والتاريخية، واتخاذ موقف جماعي وفوري في التصدي لإرهاب الدولة الذي يمارسه نظام الملالي الإيراني، ووقف أنشطته وميليشياته الطائفية المزعزعة للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وفق تعبيره.
، "الإرياني": هجمات إيران على ناقلات النفط تمثل خطرًا جديًّا على الأمن الدولي ،
المصدر : الخليج 365
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