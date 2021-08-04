وكيل «الموارد البشرية» يوضح أهداف قرار «قصر العمل بالمجمعات» والمهن المستثناة

الرياض - محمد عبدالله - قال وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد الضحوي، إن الهدف من قرار قصر العمل في المجمعات على السعوديين، يتضمن توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل وظيفية، مشيرًا إلى أن المهن المستثناة هي: عامل النظافة والحلاقة وعامل الشحن والتفريغ، وبعض المهن الفنية لصيانة الألعاب الترفيهية.

وأوضح وكيل الموارد البشرية، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنه قبل دخول القرار حيز التنفيذ، حصرت الوزارة أكثر من 4 آلاف وظيفة حتى الآن مما يدل على امتثال جيد من القطاع الخاص لهذا القرار.

وأشار إلى أن خطة الوزارة في التوطين ترتكز على 3 محاور تشمل توطين المهن النوعية وتوطين المناطق والأنشطة والقطاعات.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء تطبيق قرار توطين «قصر العمل في المجمعات التجارية المغلقة على السعوديين» اعتبارًا من اليوم 25/12/1442هـ الموافق 04/08/2021م، وانتهاء فترة السماح المحددة.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يسري على جميع المهن بالمجمعات التجارية المغلقة (المولات) ومكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة باستثناء عدد محدود من الأنشطة والمهن في هذه المجمعات؛ حيث يأتي هذا القرار تماشيًّا مع قرارات التوطين وخطة الوزارة في زيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.