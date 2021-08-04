غلق استراحة تحولت إلى معمل تجهيز بوفيهات مفتوحة بمواد منتهية الصلاحية بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - أغلقت أمانة منطقة الرياض، استراحة تحوّلت إلى معمل لتجهيز البوفيهات المفتوحة بمواد غذائية منتهية الصلاحية وخضروات مجهولة المصدر ومخبوزات عليها علامات العفن وأدوات غير صالحة للاستعمال

وقالت أمانة الرياض، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أحلنا مالك الموقع إلى الجهات المختصة لنيل الجزاءات الصارمة.

وأشارت إلى أن شكوك المواطنين قادتهم للإبلاغ عن الاستراحة؛ حيث آلاف المواد الغذائية منتهية الصلاحية المكدسة على الأرض، فيما أكدت التحريات أنها مخزن لتحضير ولائم الحفلات الخاصة وتمت مصادرة المواد الفاسدة.