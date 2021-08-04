غرفة جازان تدعو رجال الأعمال الهنود للاطلاع على الفرص الاستثمارية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-04

متابعات الخليج 365 - جازان

قدم أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري الدعوة لجميع المستثمرين الهنود في المملكة لزيارة منطقة جازان والاطلاع على الفرص الاستثمارية.

مقومات مختلفة:

وبين الجوهري أثناء لقاء جمع رئيس مجلس غرفة جازان وأعضاء مجلس الإدارة بالسفير الهندي في السعودية أن جازان لديها مقومات تختلف عن باقي مناطق المملكة وفرص استثمارية كبيرة، مضيفًا أن الغرفة تحرص على أن تعرض الفرص بشكل عملي ومباشر أمام المستثمرين وتقديم جميع التسهيلات للمستثمرين.

من جانبه، قدم رئيس مجلس غرفة جازان خالد الصايغ شرحًا عن موقع منطقة جازان وميناء جازان ومدينة جازان الصناعات التحويلية ومدينة جازان الصناعية والمقومات السياحية.

ووصف السفير الهندي في السعودية الدكتور أوصاف سعيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالمتينة جدًا، مبينًا أن حجم التبادل التجاري يصل حاليًا إلى نحو 33 مليار دولار، وصادرات الهند إلى السعودية تتجاوز 6 مليارات دولار.

رؤية 2030:

وأضاف الدكتور اوصاف أن رؤية 2030 قدمت كثير من الفرص لتوسعة العلاقات الثنائية بين الهند والسعودية، مشيرًا إلى أنه شاهد التطور الذي تشهده جازان وبقية مناطق المملكة وأنه حريص على أن يكون هناك استثمارات لرجال الأعمال في منطقة جازان كونها احدى مناطق السعودية الواعدة ذات الفرص الاستثمارية الناجحة.

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