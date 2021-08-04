، جينيفر أنستون: ابتعدت عن أصدقائي الذين رفضوا تلقي اللقاح ،

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كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون؛ أنها اضطرت للابتعاد عن بعض أصدقائها؛ لرفضهم الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقالت أنستون (52 عاماً) في حوار مع مجلة "إن ستايل" في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل، إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا "يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم.
وأضافت، وفق "الألمانية"، أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم إلى "الخوف أو الدعاية".
وقالت أنستون؛ إنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة إلى استراحة.
وأكملت" كان يتعين عليّ أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة؛ لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوماً ما ونسمع أمراً ساراً".
وأضافت" مازالت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمرٌ مخزٍ".
وكانت أنستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في "إنستغرام"، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم على الحصول على اللقاح.
04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442 12:00 PM
قالت: عندما يتعلق الأمر بالعلم فلا مجال للاستماع للمعارضينجينيفر أنستون: ابتعدت عن أصدقائي الذين رفضوا تلقي اللقاح
كشفت الممثلة الأمريكية جينيفر أنستون؛ أنها اضطرت للابتعاد عن بعض أصدقائها؛ لرفضهم الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا.
وقالت أنستون (52 عاماً) في حوار مع مجلة "إن ستايل" في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل، إنها ليس لديها وقت لمعارضي اللقاحات أو الذين لا "يستمعون للحقائق" عندما يتعلق الأمر بالعلم.
وأضافت، وفق "الألمانية"، أنها تشعر أن الأمريكيين الذين يعارضون اللقاحات يستندون في موقفهم إلى "الخوف أو الدعاية".
وقالت أنستون؛ إنها أمضت معظم فترة الجائحة وهي تتابع الأخبار، ولكن في لحظة ما شعرت أنها في حاجة إلى استراحة.
وأكملت" كان يتعين عليّ أن أتوقف عن متابعة الأخبار، لقد كنا نتابع الأخبار ونشعر بالإرهاق والخوف خلال الجائحة؛ لأننا كنا نأمل أن نستيقظ يوماً ما ونسمع أمراً ساراً".
وأضافت" مازالت هناك مجموعة من الأشخاص الذين يعارضون اللقاحات ولا يستمعون للحقائق، إنه أمرٌ مخزٍ".
وكانت أنستون قد تلقت الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا في مايو الماضي، ونشرت النبأ على صفحتها في "إنستغرام"، وعملت على تشجيع متابعيها حول العالم على الحصول على اللقاح.
، جينيفر أنستون: ابتعدت عن أصدقائي الذين رفضوا تلقي اللقاح ،
المصدر : الخليج 365
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